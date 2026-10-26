José Benedicto Varela Cabana

Falleció en Ferrol, el 25 de octubre de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy lunes, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las CINCO Y MEDIA de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia.

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Narón, 26 de octubre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950