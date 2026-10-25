Purificación Ares Freire

(Maruja do Zapateiro) (Viuda de Don Antonio Ares Lage)

Falleció en Ferrol, el 24 de octubre de 2026, a los 98 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia.Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las once y media de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Serantes (Ferrol), 25 de octubre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950