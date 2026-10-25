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Diario de Ferrol

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María Ángeles Chao Martínez

(Mary) 

Falleció, a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Sta. María de Neda. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Narón, 25 de octubre de 2026. www.albia.es