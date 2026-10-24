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Diario de Ferrol

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Obdulia Carrodeguas Martínez 

(Viuda de Julio Gayoso) 

Falleció, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde y llegada al cementerio a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Labacengos. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Labacengos (Moeche), 24 de octubre de 2026. www.albia.es