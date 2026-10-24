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Diario de Ferrol

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Manuela Grandal Fernández

(Viuda de Don Gerardo Castro Fraguela) 

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Salvador de Pedroso. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Pedroso, 24 de octubre de 2026. www.albia.es