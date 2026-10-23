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Diario de Ferrol

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Manuel Ángel García Gómez

Falleció, a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Rosendo. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 23 de octubre de 2026 www.albia.es