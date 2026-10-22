Pastor Pérez Pérez

Falleció a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy jueves con salida de la capilla ardiente a seis y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Cecilia. Funerales: hoy jueves a las siete y media en la la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 2.

Santa Cecilia (Narón), 22 de octubre de 2026 www.albia.es