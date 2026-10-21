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Diario de Ferrol

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Carmen Basoa García

Falleció a los 92 años de edad, habiendo los recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa María de Cabalar. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 4.

Vilar de Mouros (A Capela), 21 de octubre de 2026 www.albia.es