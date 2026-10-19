María Nieves Dopico Rodríguez
(Marinieves do río)
Falleció en Ferrol, el 17 de octubre, a los 79 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de O Val. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santa María a Maior do Val. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.
O Val, 19 de octubre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950