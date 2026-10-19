Julia Couce Díaz

(Viuda de Don Guillermo Ordóñez)

Falleció, a los 91 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Pedro de Anca. Funeral: A continuación en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Narón, 19 de octubre de 2026. www.albia.es