José Méndez Santalla
(Pepe o Gemelo)
Falleció en Ferrol, el 18 de octubre, a los 76 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio parroquial de O Val. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María a Maior do Val. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
O Val, 19 de octubre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950