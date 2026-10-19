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Diario de Ferrol

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José Méndez Santalla

(Pepe o Gemelo) 

Falleció en Ferrol, el 18 de octubre, a los 76 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio parroquial de O Val. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María a Maior do Val. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

O Val, 19 de octubre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950