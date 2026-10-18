Rafael Morgade García

Falleció el 16 de octubre, a los 80 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE un recuerdo en su memoria. Cremación hoy domingo, a las nueve de la mañana, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro y media de esta tarde, hacia la iglesia parroquial de San Julián de Mugardos, donde se oficiará el funeral. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 - Ferrol.

Mugardos, 18 de octubre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950