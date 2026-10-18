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Diario de Ferrol

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Manuel Pita Fachal

Falleció, los 93 años de edad, habiendo los recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy domingo a las nueve y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio parroquial de Santa María de Neda. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 5.

Neda, 18 de octubre de 2026. www.albia.es