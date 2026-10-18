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Diario de Ferrol

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José Manuel Pita Anido

Falleció, los 71 años de edad, habiendo los recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia y amigos. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio municipal de Catabois-Ferrol. Funerales: Mañana lunes a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 18 de octubre de 2026. www.albia.es