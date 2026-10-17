Milagros Saavedra Fernández

(“Viuda de D. José Pita Prados”)

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois-Ferrol. Funerales: Hoy sábado a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 17 de octubre de 2026 www.albia.es