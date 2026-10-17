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Diario de Ferrol

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María Mercedes Pena Morales

(Elba) 

Falleció en Ferrol, el 16 de octubre, a los 99 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado. Salida del tanatorio: Cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Martín do Porto (Cabanas). Funeral: Cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

San Martín do Porto (Cabanas), 17 octubre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950