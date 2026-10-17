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Diario de Ferrol

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María del Carmen Aneiros Pereira

Falleció en Ferrol, el 16 de octubre, a los 62 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cinco y cuarto de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Meirás. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Vicente de Meirás. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 (Ferrol).

Ferrol, 17 de octubre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950