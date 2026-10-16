Juan Otero Gómez

Falleció en Ferrol, el día 15 de octubre de 2026, a los 83 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Juliana de Monfero. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa Juliana de Monfero. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 (Ferrol).

Ferrol, 16 de octubre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950