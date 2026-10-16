José Antonio Pérez Bouza

(Hijo de Sita)

Falleció en Ferrol, el día 15 de octubre de 2026, a los 76 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su esposa, Mari Luz Pérez Couce; hijo, Ricardo Antonio; hija política, Inés María; ahijados, María y Alberto; sobrinos, primos y demás familia. AGRADECEN una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las SEIS de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Ferrol, 16 de octubre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950