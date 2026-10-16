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Diario de Ferrol

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Germán López Sánchez

Falleció ayer, a los 65 años, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde y llegada al cementerio parroquial de San Félix de Monfero a las seis y cuarto. Funeral: Hoy, a las ocho y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Divino Salvador de Fene. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Fene, 16 de octubre de 2026 www.albia.es