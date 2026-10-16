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Diario de Ferrol

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Ángeles Dopico Martínez

(Viuda de José Antonio Jerez Pita ‘Sesé’) 

Falleció ayer, a los 78 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral: hoy viernes, a la una menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 16 de octubre de 2026 www.albia.es