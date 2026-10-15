María Cristina Iglesia Montero

Falleció en Ferrol, el 13 de octubre, a los 80 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy jueves, a las nueve de la mañana, en la intimidad familiar. El funeral se oficiará a las once de la mañana, en la concatedral de San Julián. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a la una de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois.

Ferrol, 15 de octubre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950