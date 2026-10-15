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Diario de Ferrol

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Helga Aneiros Rico

(Viuda de Don Juan Manuel Armendáriz Charlón) 

Falleció en el día de ayer, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida de la capilla ardiente: cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio parroquial de San Salvador de Serantes. Funeral: hoy, siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 15 de octubre de 2026 www.albia.es