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Diario de Ferrol

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Jesús Bouzamayor Fraga

(Conocido por Suso do Ministro)

Falleció en Valdoviño a los 88 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes día 12 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.

Valdoviño, 12 de octubre de 2026 Velatorio - Funeraria Valdoviño