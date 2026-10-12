Jesús Bouzamayor Fraga

(Conocido por Suso do Ministro)

Falleció en Valdoviño a los 88 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes día 12 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.

Valdoviño, 12 de octubre de 2026 Velatorio - Funeraria Valdoviño