José Antonio Dopico Ponce

(Pepe El Guardia) (Policía local de Ferrol jubilado) (Viudo de Doña Carmen Dopico Díaz)

Falleció los 91 años de edad, habiendo los recibido Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa María de Castro. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 2.

Castro (Narón), 10 de octubre de 2026 www.albia.es