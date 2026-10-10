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Diario de Ferrol

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José Antonio Dopico Ponce

(Pepe El Guardia) (Policía local de Ferrol jubilado) (Viudo de Doña Carmen Dopico Díaz) 

Falleció los 91 años de edad, habiendo los recibido Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa María de Castro. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 2.

Castro (Narón), 10 de octubre de 2026 www.albia.es