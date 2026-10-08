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Diario de Ferrol

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Pilar Díaz Caruncho

(Viuda de Don Benjamín Díaz Rodríguez) 

Falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois - Ferrol. Funerales: hoy jueves a las ocho de la tarde en la iglesia del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, Sala nº 3.

Ferrol, 8 de septiembre de 2026 www.albia.es