María Divina Vázquez Mirad

(Viuda de Don Marcelino Morado Vázquez)

Falleció, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las once y media de la mañana y llegada a la iglesia parroquial a las doce del mediodía. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Juan de Piñeiro. Funeral de cuerpo presente en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Mugardos, 8 de octubre de 2026 www.albia.es