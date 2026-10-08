María Belén Rodríguez Bello

Falleció a los 60 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: hoy jueves a las nueve y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santiago de Franza. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia.Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, Sala nº 4

O Seixo (Mugardos), 8 de octubre de 2026 www.albia.es