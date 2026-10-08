Leonor Puentes Fernández

(Noru) (Viuda de Don Jesús González Mata “Sito“)

Falleció, a los 88 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: mañana viernes. Salida de la capilla ardiente: diez menos cuarto de la mañana. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: viernes, a las once de la mañana en la Concatedral de San Julián.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Ferrol, 8 de octubre de 2026 www.albia.es