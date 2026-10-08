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Diario de Ferrol

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Josefa Fernández Rodríguez

(Pepa) 

Falleció anteayer, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santiago de Pantín (Valdoviño). Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, Sala nº 8.

Ferrol, 8 de octubre de 2026 www.albia.es