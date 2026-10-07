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Diario de Ferrol

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Rafael Rodríguez Camacho

(Comandante Músico Mérida 44) (Viudo de Doña Conchita Vallejo Alonso) 

Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy miércoles a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 7 de octubre de 2026 www.albia.es