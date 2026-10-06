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Diario de Ferrol

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María Dolores Núñez de Prado Ugidos

(Loli) (Viuda de Don Francisco Gallardo Ayala) 

Falleció el 4 de octubre, a los 90 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. El funeral se oficiará hoy martes, a las once de la mañana, en la Concatedral de San Julián. Sepelio de exequias con salida del tanatorio a la una de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Abedul” nº 4 - Ferrol.

Ferrol, 6 de octubre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950