José Ángel Vilasanchez Martínez

(“Pepe”)

Falleció, a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las cinco y media de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San José de Ares. Funeral: De exequias en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, Sala nº 6.

Ares, 6 de octubre de 2026. www.albia.es