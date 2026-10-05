Marina Blanco Alfonso

(Marina La Telegrafista) (Viuda de Don Manuel Bello Vázquez)

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los SS.SS.

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San José de Ares. Funeral: De cuerpo presente. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Ares, 5 de octubre de 2026 S.F. Vilar do Colo