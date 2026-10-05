José Martínez Méndez

(Pepe) (Viudo de Doña María de los Ángeles Niebla Gómez)

Falleció, a los 99 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. COMUNICA que los restos mortales serán incinerados hoy lunes, a las nueve y media de la mañana, en el Crematorio Albia Ferrol, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Doniños. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 5 de octubre de 2026 www.albia.es