Jaime Amarelo Purriños

(Viudo de Doña Isolina Orosa Prieto)

Falleció, a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, María Isabel, Nito y Margarita; hijos políticos, Domingo y Rebeca; nietos, Fanny, Dani y Ana; nietos políticos; bisnieta, Lara; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las SEIS Y MEDIA de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval. Funeral: Hoy lunes a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 5 de octubre de 2026 www.albia.es