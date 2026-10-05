Antonio Rivas Pol
Finou en Ferrol, o 4 de outubro do 2026, aos 78 anos de idade, logo de recibir os SS.SS.
l D.E.P. |
A súa familia. AGRADECE unha oración polo seu eterno descanso. Sepelio hoxe luns, saíndo do tanatorio ás catro e cuarto do serán, de camiño á igrexa parroquial de Santa María Madalena de Xudán (A Pontenova, Lugo), onde terá lugar o funeral de corpo presente. Deseguido recibirá cristiá sepultura no cemiterio da devandita parroquia. Capela ardente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.
Ferrol, 5 de outubro de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950