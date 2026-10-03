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Diario de Ferrol

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Josefa Soto Pato

(Fina) (Viuda de Don Domingo Caneiro Díaz)

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde y llegada al cementerio a las seis y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de A Barqueira. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

A Barqueira, 3 de octubre de 2026 www.albia.es