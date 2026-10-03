Ángeles Vilela Fernández

(Geluca da Chaíña)

Falleció, a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía y llegada al cementerio a las doce y media del mediodía. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Cerdido. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Cerdido, 3 de octubre de 2026 www.albia.es