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Diario de Ferrol

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Ángeles Vilela Fernández

(Geluca da Chaíña)

Falleció, a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía y llegada al cementerio a las doce y media del mediodía. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Cerdido. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Cerdido, 3 de octubre de 2026 www.albia.es