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Diario de Ferrol

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Divina Deibe Rodríguez

(Viuda de Don Manuel Vázquez Abad) 

Falleció, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: El próximo sábado a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Campo de Chao (Ferrol), 1 de octubre de 2026 www.albia.es