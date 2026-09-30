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Diario de Ferrol

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Sonsa Fraga Bellón

(Ramos Fraga)

Falleció en Pantín a los 88 años, después de recibir los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles día 30 en el cementerio de Santa María de Sequeiro, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Sequeiro (Valdoviño), 30 de septiembre de 2026 Velatorio-Funeraria Valdoviño