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Diario de Ferrol

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Mercedes Paz Guerra

Falleció en Ferrol, el 29 de septiembre de 2026, a los 78 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará el próximo viernes, día 2, a las siete de la tarde, en el Santuario de Nuestra Señora de las Angustias. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6, Ferrol.

Ferrol, 30 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950