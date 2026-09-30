María Rosario Torrado Doce
(Dulce) (Viúva de José Bello Carpente)
Finou onte aos 81 anos, tendo recibido os Santos Sacramentos
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Funeral: Hoxe, de corpo presente, con saída da capela ardente ás cinco menos cuarto da tarde cara a igrexa parroquial de San Xoán de Vilanova (Miño). Sepultura: A continuación, no cemiterio da parroquia. Capela ardente: Tanatorio San José Campolongo, sala nº 3.
San Xoán de Vilanova (Miño), 30 de setembro de 2026 www.albia.es