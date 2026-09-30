María Evencia López Loureiro

(Maruja) (Viuda de Don Jaime Rey González)

Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Nicolás de Neda. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Neda, 30 de septiembre de 2026 www.albia.es