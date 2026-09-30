José Horjales Couce

(Pepe de Emilia)

Falleció en su casa de Riboira—Lamas a los 95 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Julián de Lamas. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Lamas (San Saturnino), 30 de septiembre de 2026 www.albia.es