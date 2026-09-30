Hermesinda García Cendán

(Viuda de Don Armando Suárez Rico)

Falleció, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Celebración de la palabra hoy a las cuatro de la tarde en la capilla del tanatorio. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 30 de septiembre de 2026 www.albia.es