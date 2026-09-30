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Diario de Ferrol

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Aurora Ramos Rey

(Viuda de Don Argemiro Gómez Fraga)

Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Martín do Porto. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

S. Martín do Porto (Cabanas), 30 de septiembre de 2026 S.F. Vilar do Colo