Aurora Ramos Rey

(Viuda de Don Argemiro Gómez Fraga)

Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Martín do Porto. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

S. Martín do Porto (Cabanas), 30 de septiembre de 2026 S.F. Vilar do Colo