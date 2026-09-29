María Isabel Iglesias Herva
Falleció el 28 de septiembre de 2026, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Juan de Piñeiro (Mugardos). El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Juan de Piñeiro. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.
Narón, 29 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950