Jose Marcos Franco

(Pepe) (Viudo de María Fernanda García Baamonde)

Falleció el día 27, a los 81 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Se incineró ayer en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San José de Ares. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Ares, 29 de septiembre de 2026 S.F. Vilar do Colo