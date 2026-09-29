José Manuel Quintía Teijeiro

Falleció en Ferrol, el 28 de septiembre, a los 94 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy martes, a las doce y media de la mañana, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las siete y media de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa Rita de Jubia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7.

Ferrol, 29 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950